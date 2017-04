Manchester United-fans omgekomen bij ongeluk met hoogspanningskabel

Zeven Nigeriaanse fans van Manchester United zijn donderdagavond om het leven gekomen tijdens het duel tussen the Red Devils en Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League. De supporters volgden de wedstrijd samen met een groep andere fans in een geïmproviseerde bioscoopzaal toen er een stroomkabel op het gebouwtje viel.

“Rond tien uur kregen we een oproep dat er iets gebeurd was en onze mensen gingen er onmiddelijk naartoe. Tot vanochtend hebben we zeven doden geteld en er zijn elf mensen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan er een op de intensive care ligt”, leest een verklaring van de politie van het Nigeriaanse Calabar. “Afgaande op de informatie die we tot nu toe hebben verzameld, is er een hoogspanningskabel op het gebouw gevallen.”

De club reageerde vrijdag met de woorden: “Onze gedachten zijn bij de fans, hun vrienden en familie die betrokken waren bij de tragedie in Calabar, Nigeria, gisteren.” Volgens de Premium Times was het gebouwtje opgetrokken uit zinken golfplaten, waardoor het geheel meteen onder stroom kwam te staan.