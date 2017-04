Olympique Lyon is Ajax’ laatste horde op weg naar Stockholm

In de halve finale van de Europa League neemt Ajax het op tegen Olympique Lyon. Celta de Vigo en Manchester United treffen elkaar in de andere halve eindstrijd. Mocht Ajax de finale bereiken, dan verschijnt het aan de aftrap als thuisploeg.

De heenwedstrijden staan gepland op donderdag 4 mei. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft al aangegeven dat er op die dag niet gevoetbald mag worden in Amsterdam, in verband met de Dodenherdenking. Een nieuwe datum is nog niet gevonden. De returns staan op 11 mei op het programma. De finale wordt gespeeld op woensdag 24 mei in de Friends Arena in het Zweedse Stockholm.

Olympique Lyon rekende in de knock-outfase van de Europa League eerder dit seizoen al overtuigend af met AZ. In Alkmaar ging de ploeg van John van den Brom onderuit met 1-4, in Frankrijk werd het 7-1. In de kwartfinales had Lyon strafschoppen nodig tegen Besiktas om de halve finale te bereiken. Ajax en Lyon hebben een verleden. In 2011 werden de Amsterdammers uitgeschakeld in de Champions League door Lyon en de ‘knipoogkroaat’ van Dinamo Zagreb.

Ajax plaatste zich donderdagavond ten koste van Schalke 04 voor de laatste vier. Na een 2-0 overwinning in de Amsterdam ArenA, ging de ploeg van trainer Peter Bosz na verlenging met 3-2 onderuit tegen Schalke 04. Doelpunten van Nick Viergever en Amin Younes waren in Gelsenkirchen genoeg voor kwalificatie.