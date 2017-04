‘De bekerfinale is voor Vitesse belangrijker dan de wedstrijd tegen Feyenoord’

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Vitesse, dat een week later aan de aftrap mag verschijnen bij de finale van de KNVB Beker. Pierre van Hooijdonk, oud-spits van Feyenoord en Vitesse, kijkt er niet raar van op wanneer de Arnhemmers niet alles geven tegen de koploper van de Eredivisie. De oud-international kan goed begrijpen dat de ploeg van trainer Henk Fraser puur kijkt naar het eigen belang in het bekertoernooi.

"De bekerfinale is voor Vitesse belangrijker dan de wedstrijd tegen Feyenoord. Daaraan kun je niet voorbij gaan", laat Van Hooijdonk optekenen in de Gelderlander. De oud-spits is ervan overtuigd dat Fraser altijd wil winnen, maar betwijfelt of zijn spelers daar ook zo over denken. "Fraser kan niet in het hoofd van zijn spelers kijken. Gaan ze wel voluit? Of houden ze in als Feyenoord er pittig in vliegt?"

Bij Ajax, dat afhankelijk is van puntverlies van Feyenoord in de titelrace, zal men minder blij zijn wanneer Vitesse niet honderd procent geeft tegen de koploper. Van Hooijdonk vindt dat Vitesse zich daar niets van moet aantrekken. "Er is voor Fraser en Vitesse maar één belang. Dat is het eigenbelang."