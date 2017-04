‘Het zou mij echt veel pijn doen als PSV ook nog van Ajax zou verliezen’

PSV eindigt dit seizoen zo goed als zeker met lege handen. Europees werd de ploeg van trainer Phillip Cocu al vroeg in het seizoen uitgeschakeld, in het bekertoernooi kwamen de Eindhovenaren niet verder dan de tweede ronde en de landstitel heeft PSV ook al uit het hoofd moeten zetten. Zondag komt titelkandidaat Ajax op bezoek en Willy van de Kerkhof hoopt dat die wedstrijd in ieder geval winnend wordt afgesloten.

"Het is een heel teleurstellend seizoen, maar tegen Ajax kunnen ze hun geschonden blazoen een beetje oppoetsen. Natuurlijk doet het pijn om te zien dat een club als PSV niet meer meedoet om de prijzen. Maar ik hoop wel dat de spelers in hun eergevoel geraakt zijn”, zegt Van de Kerkhof in gesprek met De Telegraaf. "Als je eerlijk bent, dan hebben ze dit seizoen bijna geen bijzondere wedstrijd gespeeld. Het is niet voorgekomen dat ze boven zichzelf uitstegen, zoals in voorgaande jaren wel gebeurde. Tegen Ajax hoop ik nog een keer het ouderwetse PSV te zien."

Berry van Aerle, oud-speler van PSV en tevens oud-international, sluit zich aan bij de woorden van Van de Kerkhof. "Natuurlijk is het een verloren seizoen, maar ik hoop dat de spelers toch nog een keer het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor de club, het publiek, maar ook voor zichzelf. Dit zijn wedstrijden die je als voetballer altijd moet willen winnen, ongeacht wat je er nog wel of niet mee kunt bereiken. Het zou mij echt veel pijn doen als PSV ook nog van Ajax zou verliezen." De topper tussen PSV en Ajax aanstaande zondag gaat om 16.45 uur van start in het Philips Stadion.