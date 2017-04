Younes: ‘Op een gegeven moment was ik het geloof wel even kwijt’

Ajax leek het donderdagavond met tien man af te gaan leggen tegen Schalke 04, maar Nick Viergever en Amin Younes staken daar diep in de verlenging een stokje voor. De verdediger en de buitenspeler schoten de Amsterdammers naar een 3-2 nederlaag, wat na de 2-0 thuisoverwinning genoeg was om door te gaan naar de halve finale van de Europa League.

Terwijl de spelers van die Knappen er helemaal doorheen leken te zitten, zette Ajax in de tweede helft van de verlenging nog vol aan: “Ik wist zelf ook niet dat ik nog de kracht had om dit in de 119e minuut voor elkaar te krijgen. Een compliment aan het hele team. Ik heb zelf nog wel een dag nodig om dit allemaal te verwerken”, vertelde Younes na de wedstrijd aan Kicker.

“Er was een kort moment waarin ik ook het geloof in een goede afloop kwijt was. Ongelooflijk dat we teruggekomen zijn, ik ben enorm trots op het team. Nu wil ik ook naar de finale”, sluit de Duitser af. Vrijdagmiddag wordt bij de loting duidelijk welke tegenstander Ajax in de halve finale gaat treffen.