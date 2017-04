Tévez verdedigt apart bezoek aan Disneyland: ‘Ik ben ook maar een mens’

Carlos Tévez heeft zich de woede op de hals gehaald van een deel van de supporters van zijn club Shanghai Shenhua na een bezoekje aan Disneyland. De Argentijnse aanvaller, momenteel herstellende van een kuitblessure, werd zaterdag gefotografeerd in Disneyland Shanghai, op hetzelfde moment dat zijn ploeg in de Chinese Super League in actie kwam tegen Changchun Yatai.

Een deel van de fans van Shanghai Shenhua reageerde kritisch toen de foto op sociale media verscheen. Tévez was zich van geen kwaad bewust. Hij had zijn individuele trainingsprogramma immers afgewerkt. “Het was mijn vrije dag”, reageert de sterspeler van de club in de Chinese media. “Ik ben een normaal persoon en het is normaal om een leuke tijd door te brengen met mijn familie in mijn vrije tijd.”

In het interview erkende Tévez dat hij ‘nog niet helemaal gewend is aan de Chinese Super League’ en hij nog tijd nodig heeft om zich aan te passen aan het team en de competitie. “Ik en mijn familie genieten van Shanghai en ik raak langzaam gewend aan de stand en de sfeer”, aldus de ex-speler van Manchester United, die ontkent bezig te zijn met een vertrek. “Ik blijf hier.” Ondanks de afwezigheid van Tévez won Shenhua met 3-2 van Yatai.