‘Onana heeft geen trek in reserverol bij Europese grootmacht’

André Onana incasseerde donderdagavond drie tegendoelpunten in de Europa League-ontmoeting met Schalke 04, maar de Ajax-doelman staat er desondanks nog steeds goed op in Duitsland. RMC Sport meldt namelijk dat Bayern München de Kameroener ziet als een toekomstige opvolger voor Manuel Neuer en zijn contractsituatie nauwlettend in de gaten houdt.

Der Rekordmeister weet namelijk ook dat Onana nog maar tot 2018 onder contract staat in Amsterdam en verwacht volgens het Franse medium dat de doelman aankomende zomer voor vijf miljoen euro op te halen is. De kans dat het daadwerkelijk van een transfer naar de Allianz Arena komt lijkt echter minimaal: Onana zelf zou er namelijk geen trek in hebben om de komende vier jaar een reserverol te vervullen achter Neuer.

Bayern zou overigens niet de enige club zijn met concrete interesse in het jeugdexponent van Barcelona. Onana weet zich ook gewild in de Ligue 1, waar Girondins Bordeaux, OGC Nice en Olympique Marseille allen toe zouden willen slaan. Dat betekent dus flink werk aan de winkel voor directeur spelersbeleid Marc Overmars, die de keeper onlangs al een nieuw contractvoorstel voorlegde.