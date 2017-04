Engels voetbal in diepe rouw: beloftentrainer Spurs overlijdt na harstilstand

Voormalig Engels-international Ugo Ehiogu is vrijdag op 44-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. De trainer van de beloften van Tottenham Hotspur zakte donderdag in elkaar op het trainingscomplex van de club. Daar werd hij behandeld door de medische staf van de Spurs en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar kwam hij vrijdagochtend te overlijden.

“Het is niet in woorden uit te drukkken hoe geschokt en bedroefd we ons voelen bij de club”, laat John McDermott, hoofd van de jeugdopleiding weten via de officiële kanalen. “Ugo’s enorme aanwezigheid is niet te vervangen.”

Egiugo speelde tussen 1991 en 2000 meer dan tweehonderd wedstrijden voor Aston Villa. Daarna speelde hij zeven jaar voor Middlesbrough. De oud-verdediger droeg verder de shirts van West Bromwich Albion, Leeds United, Rangers en Sheffield United. In 2009 zette de viervoudig Engels-international een punt achter zijn loopbaan. Sinds 2014 was hij trainer bij Tottenham.