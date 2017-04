‘Hij zou het hebben verdiend om tegen Ajax beloond te worden’

Ajax leek donderdagavond op uitschakeling in de Europa League af te stevenen, totdat Nick Viergever en Amin Younes in de slotfase van de verlenging de stand in Gelsenkirchen naar 3-2 trokken. Voor Schalke 04 kwam er zodoende een einde aan de Europese droom en die klap kwam in Duitsland hard aan. Voor het eerst in twaalf jaar staat er namelijk geen Duitse ploeg in de halve finale van een Europees toernooi.

“Zeer jammer en onnodig. Ondanks een 3-0 voorsprong en een man-meer-situatie is het niet gelukt om door te gaan. Twee late doelpunten zorgden voor het Fußballwunder von Gelsenkirchen”, analyseert N-TV. BILD noemt Leon Goretzka als de belangrijkste speler aan de kant van Die Knappen: “Hij is Schalke’s meest volharde Euro-Fighter, ondanks het bittere einde. Hij botste met André Onana, moest worden ondersteund naar de kleedkamer, maar keerde vervolgens terug op het veld en ging voorop in de strijd.”

“Na 82 minuten ging Goretzka moegestreden naar de kant. Helemaal leeg voor onderzoek naar het ziekenhuis (waar hij een hersenschudding bleek te hebben, red.)”, gaat het medium verder. “Schalke was sowieso blij dat het nog meedeed na de beschamende nederlaag in Amsterdam. Dankzij keeper Ralf Fährmann werd dat geen debacle. Hij zou het hebben verdiend donderdagavond beloond te worden. Het tragische is dat dit voorlopig best eens de laatste internationale wedstrijd voor Schalke zou kunnen zijn. Het lijkt er niet op dat het via de competitie Europees voetbal gaat halen. Ajax heeft de Europese droom van Schalke verplettert.”

Ook Der Westen was, ondanks dat het goed spel zag van Schalke, teleurgesteld: “Bitter einde. Ajax beëindigt titeldroom Schalke! Agressie, vastberaden en dynamisch; Schalke begon zoals het moet als je de tegenstander duidelijk wil maken dat een verhitte strijd wacht.”