Kluivert geniet: ‘Dat zou voor ons de makkelijkste tegenstander zijn’

Ajax was donderdagavond de eerste club sinds Everton in december 2009 die met twee minderjarige voetballers aan een Europese wedstrijd startte: Matthijs de Ligt en Justin Kluivert. Laatstgenoemde werd na een uur naar de kant gehaald en kijkt terug op een moeizame maar grootse avond in Gelsenkichen. Ajax slaagde er in het Europa League-weerzien met Schalke 04 erin om de halve finales te bereiken.

"Dit voelt geweldig. Ik hoorde dat het twintig jaar geleden is dat dit is bereikt. Dat ik het dan op zo’n jonge leeftijd mee mag maken is mooi", erkende Kluivert na afloop, in gesprek met Goal. Dat hij in deze beslissende wedstrijd kans kreeg om zich te laten zien, kreeg hij de dag voor de wedstrijd te horen, na de training. "Dan ben je heel opgewonden, want ik besef dat het heel mooi is om in een kwartfinale van de Europa League te staan als zeventienjarige. Ik appte meteen naar huis dat ik in de basis stond. Dat vinden ze leuk, maar ook wel heel spannend."

Als het om de volgende tegenstander in de Europa League gaat, is Kluivert snel met zijn antwoord. "Als ik er een moet kiezen dan is het Celta de Vigo, die zijn voor ons het makkelijkst. Ik ben benieuwd wie we loten, maar er komen nu alleen nog maar mooie wedstrijden, zoals de twee halve finales."