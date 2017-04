Overmars na slijtageslag: ‘Ik denk dat ze in Rotterdam ook blij zijn nu’

Ajax plaatste zich donderdagavond voor het eerst sinds twintig jaar voor de halve eindstrijd van een Europees toernooi. Er moest een verlenging aan te pas komen tegen Schalke 04. Na 120 minuten ging Ajax met 3-2 onderuit, genoeg voor een plek bij de laatste vier. Technisch directeur Marc Overmars gaf na de winst in gesprek met De Telegraaf aan in zijn nopjes te zijn met het succes van de ploeg van Peter Bosz, al had hij met oog op de topper van aanstaande zondag tegen PSV liever gezien dat de klus binnen negentig minuten was geklaard.

Ajax kwam in de eerste helft van de verlenging met 3-0 achter, waarna het door doelpunten van Nick Viergever en Amin Younes alsnog de halve finale bereikte. "Als je kijkt naar die extra dertig minuten hebben we op basis van veerkracht verdiend gewonnen. Al was ik graag wat eerder naar huis gereden", aldus Overmars. Zondagmiddag om 16.45 uur moet Ajax er opnieuw staan, dan tegen PSV. Er moet gewonnen worden wanneer Ajax kans wil houden op de landstitel. “Ik denk dat ze in Rotterdam ook blij zijn nu. Maar als wij de finale maar halen.”

Ook algemeen directeur Edwin van der Sar kon zijn geluk niet op met het succes van Ajax. Hij hoopt alleen niet dat het een incident is. "Laten we hopen dat dat niet zo is”, gaf hij aan in gesprek met RTL 7. “Het is een proces waar de club vijf, zes jaar geleden mee is gestart. Met de revolutie, een andere manier van denken, meer nadruk op de jeugdopleiding, oud-voetballers in de directie, een trainer die nieuw is (Peter Bosz, red.): wat kan zijn spel en filosofie brengen? Aankopen die gedaan zijn, waardoor het een mooie mix is."

Ajax maakt nog kans op het winnen van de Europa League en het kampioenschap. Van der Sar wacht vrijdag in spanning de loting af. "Je bekijkt het van wedstrijd tot wedstrijd. We zien wel wat er uitkomt. Ik zou het leuk vinden om naar Manchester United toe te gaan. De spelers moeten genieten, de trainer, de staf. We richten vrijdag het vizier op PSV."