Schalke baalt van eliminatie door Ajax: ‘We verdienden de halve finale’

De teleurstelling bij Schalke 04 is enorm na in de kwartfinale van de Europa League te zijn uitgeschakeld door Ajax. Een week na de 2-0 nederlaag in Amsterdam leek het team van Markus Weinzierl in eigen huis voor de ommekeer te zorgen, met een 3-0 voorsprong tegen tien man van Ajax. Het weerzien in Gelsenkirchen eindigde echter in 3-2.

"Dat we uitgeschakeld zijn, is uiterst bitter en zeer ongelukkig", verzuchtte Weinzierl. "We verdienden het om de halve finale te halen. Voor het spel kan ik de jongens enkel een groot compliment geven." Daniel Caligiuri, de maker van de 3-0, vond de 3-0 voorsprong volkomen terecht, "We wilden het helemaal anders doen dan in de uitwedstrijd en dat is ons gelukt. Wat er precies gebeurde bij dat doelpunt van Ajax weet ik ook niet."

"Ik kan de goede woorden voor mijn teleurstelling niet vinden. We hebben er alles aan gedaan, maar helaas is het ons niet gelukt een vierde doelpunt te maken." Captain Benedikt Höwedes had moeite de uitschakeling te bevatten. "De voetbalgod is niet altijd eerlijk. Heel lang was dit een geweldige Europese avond en dan maakt Ajax een doelpunt uit iets wat geen kans is. Zo is voetbal, dat doet echt pijn. Maar je kunt alleen complimenten geven aan de ploeg."