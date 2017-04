Onana verbeet pijn: ‘Als we zouden verliezen, zouden we dat samen doen’

André Onana raakte vlak voor rust van de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04 geblesseerd. De doelman van Ajax bleef na een botsing met een tegenstander liggen en werd tijdens de rust behandeld. "Iemand schopte me. Pas vrijdag (vandaag, red.) kunnen we er meer over zeggen. Ik doe wat de dokter zegt en dan gaan we kijken of alles goed is", vertelde de doelman aan AT5.

Afhaken was voor Onana geen optie. "Het team had me nodig. Het was belangrijk voor mij om erbij te zijn", zo benadrukte Onana. "Als we gingen verliezen, dan zouden we dat samen doen. En als we zouden winnen, dan ook." Ajax slaagde er in de verlenging in om de tweestrijd toch naar zijn hand te zetten, ondanks een ondertalsituatie. Het team van Peter Bosz verkleinde een 3-0 achterstand naar een 3-2 nederlaag.

"Iedereen was aan het dansen", vertelde Onana over de sfeer in de kleedkamer. "Het was een gekke wedstrijd, het was heel moeilijk voor ons. Nu moeten we gaan uitrusten en nadenken." Ajax hoort vrijdagmiddag wie de tegenstander in de halve finales is: Celta de Vigo, Manchester United of Olympique Lyon.