Dader van aanslag op spelersbus Dortmund wilde miljoenen verdienen

De Duitse politie heeft een verdachte aangehouden van de bomaanslag vorige week op de spelersbus van Borussia Dortmund. Verschillende media melden dat het om Sergej W. gaat en dat hij geen terreurmotief zou hebben. De 28-jarige Rus werd vanochtend vroeg door een speciale eenheid in de buurt van Tübingen aangehouden.

Tien dagen geleden ontploften drie explosieven bij de spelersbus die op weg was naar het stadion voor de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco. Daarbij raakte Marc Bartra gewond. De man zou kort voor de aanslag hebben gespeculeerd op een koersval van opties van Borussia en zou kort voor Pasen al in het vizier was gekomen van justitie. Voor de aanslag zou hij voor tienduizenden euro's opties Borussia hebben gekocht. Hij probeerde miljoenen te verdienen door te gokken op een koersval van aandelen.

De verdachte verbleef op de dag van de aanslag in hetzelfde hotel als de spelers van Dortmund, met uitzicht op de plek van de aanslag. De koop werd vermoedelijk vanuit het hotel afgerond. Volgens BILD viel Sergej W. vlak na de aanslag al op bij de overige hotelgasten: ondanks alle consternatie liep hij rustig naar het restaurant om te dineren. De man zal onder meer poging tot moord en toebrengen van ernstig lichamelijk letsel ten laste worden gelegd.