Huntelaar baalt enorm van eliminatie door Ajax: ‘Het was een raar balletje’

Ajax plaatste zich donderdag na een zenuwslopend duel met Schalke 04 voor het eerst in twintig jaar voor een Europese halve finale. De Amsterdammers verloren na verlenging met 3-2 en dat volstond om de laatste vier in de Europa League te bereiken. Klaas-Jan Huntelaar sprak na afloop met onze reporter Justus Dingemanse over de bittere eliminatie.