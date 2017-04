Veltman blikt terug: ‘Ik kan moeilijk verdwijnen uit het veld’

Joël Veltman leek donderdagavond tot de schlemiel van de wedstrijd uit te groeien. De verdediger kreeg in de tweede helft van het Europa League-duel tussen Schalke 04 en Ajax (3-2) zijn tweede gele kaart en zag hoe zijn team in de verlenging van een 2-0 naar een 3-0 achterstand ging. Veltman zag op een televisie in de catacomben van de Veltins Arena hoe Nick Viergever de revival van de Amsterdammers inleidde.

"Ik heb hier eerst twee televisies vol gescholden", vertelde Veltman aan NUsport. "De materiaalmensen van Ajax waren er ook. Met hen ging ik uit mijn dak toen Nick de 3-1 maakte." Veltman was het niet eens met de uitleg van de arbiter over zijn uitsluiting. "Bij mijn eerste gele kaart zei de scheidsrechter dat het een optelsom was. Dat kan gebeuren. Maar bij de tweede gele kaart kon ik weinig doen. Ik kan moeilijk verdwijnen uit het veld. Nu deed de tegenstander alsof ik hem opving en kreeg ik weer geel."

Veltman besefte als geen ander dat Ajax het moeilijk zou gaan krijgen, zonder zijn aanwezigheid op het veld. "Eigenlijk hoopte ik in eerste instantie dat de ploeg de verlenging zou halen. Het was dichthouden. Het werd toch 3-0 ,maar toen scoorden we dus alsnog. Ik had de ploeg graag geholpen, maar dat het alsnog gelukt is maakt me zeker niet minder blij."