‘Wanneer trekt Ziyech zijn been eens niet terug als het van man tot man is?’

Op bizarre wijze benutte Ajax donderdag de unieke kans om de halve finales van de Europa League te bereiken. Het team van Peter Bosz gaf in enkele minuten de marge uit het heenduel weg en slaagde er uiteindelijk met tien man in om in de verlenging een toegangsbewijs voor de volgende ronde te bemachtigen: 3-2.

"De jonge honden van Peter Bosz zetten het zwalkende Nederlandse voetbal weer op de kaart", zo stelt De Telegraaf. "Met een eindsprint die zijn weerga niet kent, rekende Ajax in de verlenging af met Schalke 04." Volgens Trouw zakte Ajax door de ondergrens. "Een miraculeuze ontsnapping camoufleerde veel bij Ajax. Een week nadat Ajax het maximale had geleverd van wat de ploeg gevraagd kon worden, liet het elftal de grilligheid van een jeugdig elftal zien. De climax paste in een merkwaardige avond waarin Ajax onder de internationale maat presteerde."

"Ontsnapt", zo kopt het Algemeen Dagblad. "Ajax piepte en kraakte, maar overleefde op een heroïsche avond tegen Schalke. Na verlenging haalde Ajax de halve finale van de Europa League, een absolute topprestatie. Met een heldenrol voor Nick Viergever." De Volkskrant wees vooral op het verschil met vorige week, toen Ajax naliet om de Duitsers met een fikse nederlaag naar huis te sturen. "De demonstratie van vorige week tegen Schalke 04 had de mannen blijkbaar op een roze wolk laten meedrijven naar Duitsland", typeerde het dagblad.

Volkskrant-journalist Willem Vissers hekelde de houding van Ajax. "Nonchalant, lankmoedig vooral en naïef acteerde Ajax. Onzakelijk. De aanvallers, Amin Younes, Patrick Kluivert en Bertrand Traoré stonden nu model voor speeltuinvoetbal. En Hakimn Ziyech, wanneer trekt hij zijn been eens niet terug als het duel van man tot man is? De spreekwoordelijke branie van Ajax, de houding van het komt goed, is mooi als het spel vlotjes loopt. Zo niet, dan is het ergerlijk."