Bosz analyseert thriller: ‘Die durf miste ik bij een paar jongens’

Peter Bosz kon zich voorstellen dat niemand op een gegeven moment nog een cent gaf voor de kansen van zijn elftal in het duel met Schalke 04. Ajax stond in de noodzakelijke verlenging met 3-0 achter, met een man minder. "k denk dat weinigen nog in onze kansen geloofden. 3-0 achter in verlenging met een man minder. Maar we zijn overeind gebleven", vertelde de gelukkige oefenmeester bij RTL7.

Wel vond Bosz dat Ajax de problemen over zichzelf had afgeroepen. "We kunnen beter voetballen dan we hier hebben laten zien. We herstelden nog wel van een moeilijke openingsfase, maar bleven slordig", zo oordeelde de trainer van Ajax. "Bovendien konden we niet de vrije man vinden die er wel was. Het was gewoon niet goed. Ik denk dat het toch de spanning is geweest die ons parten speelde."

"In dit stadion worden we niet vooruit geschreeuwd, maar je moet wel durven voetballen en die durf miste ik bij een paar jongens. We hebben niet laten zien dat we de kwaliteit hebben onder de druk uit te voetballen", erkende Bosz. Toch slaagde Ajax erin om de tweestrijd naar zijn hand te zetten. "Dat we dan na de 3-0 toch nog terugkomen, verdient een groot compliment. Dat zegt veel over de ploeg. "En toen konden mijn spelers het toch nog opbrengen om druk te zetten. Dat was echt geweldig om te zien. Ze vochten voor wat ze waard waren en ze wisten zich te belonen. Dat is echt super."

Bosz houdt zich niet bezig met de loting van vrijdagmiddag. "We zijn net een beetje bekomen van de blijdschap. We zien morgen wel wat er gebeurt. De jongens zullen deze wedstrijd zondag zeker voelen tegen PSV, maar dat hoort erbij. Het geeft ook energie." Bosz is de eerste trainer sinds Louis van Gaal in 1997 die Ajax naar een halve finale leidt in Europa. "Natuurlijk is dat leuk om te horen. Maar het is leuk voor al mijn jonge spelers en eigenlijk voor het hele Nederlandse voetbal. Dit konden we met z'n allen wel even gebruiken."

De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld. Ajax hoort vrijdag om 13.00 uur bij de loting in het Zwitserse wie de tegenstander in het tweeluik voor een plek in de finale. Manchester United, Olympique Lyon en Celta de Vigo zijn de mogelijke tegenstanders. De eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.