Viergever vol ongeloof: ‘Ik zag de jongens over me heen vallen’

Ajax plaatste zich donderdag na een zenuwslopend duel met Schalke 04 voor de halve finales van de Europa League. De Amsterdammers verloren na verlenging met 3-2 en dat was voldoende om de laatste vier te bereiken. Nick Viergever groeide uit tot de held van Ajax door de 3-1 te maken tegen de Bundesliga-club.

Viergever kon het na afloop niet allemaal bevatten. "Wat een wedstrijd. Er zat alles in. Ontknoping. Gekkenhuis. Iedereen is heel erg blij. Wat een feest. Dit was mijn derde kwartfinale en ik ga voor het eerst door. Gekkenhuis", vertelde een dolgelukkige Viergever in gesprek met RTL7.

In de verlenging speelde Ajax alles of niets, in de hoop dat de bal een keer goed zou vallen. "We hadden de overtuiging dat het zou gebeuren en het gebeurde ook nog. Ik zag niet eens hoe ik scoorde. Ik kreeg overal kramp. Ik zag jongens over me heen vallen en naar het uitvak rennen. Dit is echt gaaf. We hebben laten zien een echt team te zijn. We bleven maar gaan. Dat kenmerkt wel ons team."

Ajax moet komende zondag weer aan de bak. In Eindhoven nummer drie PSV. "Het is aan de fysiotherapeuten om ons op te lappen. Maar eerst twee biertjes." De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld. Ajax hoort vrijdag om 13.00 uur bij de loting in het Zwitserse wie de tegenstander in het tweeluik voor een plek in de finale. Manchester United, Olympique Lyon en Celta de Vigo zijn de mogelijke tegenstanders. De eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.