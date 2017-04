Olympique Lyon bekert door na zestien strafschoppen in Istanbul

Olympique Lyon heeft zich via een bloedstollende strafschoppenserie bij de laatste vier van de Europa League gevoegd. Op bezoek bij Besiktas gingen de Fransen met 2-1 onderuit; thuis had Lyon met diezelfde cijfers gewonnen. Er moesten zestien strafschoppen aan te pas komen, voordat Matej Mitrovic miste en Maxime Gonalons raak schoot.

Met de rellen uit de thuiswedstrijd en de confrontatie met Bastia-hooligans vers in het geheugen, kende Lyon geen optimale voorbereiding op het weerzien met Besiktas. Toch kregen les Gones na een klein kwartier een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Een afgemeten pass van Alexandre Lacazette stelde Corentin Tolisso in staat om vanuit kansrijke positie uit te halen, maar hij schoot rakelings naast. Lyon oogde dreigend in de tegenaanval en Besiktas combineerde moeizaam op de vijandelijke helft. Gaandeweg de eerste helft kwamen de Turken echter beter in de wedstrijd en dat vertaalde zich in het openingsdoelpunt.

Talisca nam beide doelpunten van Besiktas voor zijn rekening.

Na een corner werd Talisca op de rand van het strafschopgebied bediend door Oguzhan Özyakup. De Braziliaan kreeg de nodige ruimte en vond uit de draai op verdienstelijke wijze de linkerhoek: 1-0. Met één doelpunt en drie assists was Telisca betrokken bij vier van de laatste zes doelpunten van Besiktas in de Europa League. Lang kon het team van Senol Günes niet genieten van die voorsprong. Maxime Gonalons en Lacazette combineerden fraai op de helft van Besiktas en na een stiftbal van de controleur wipte de aanvaller de bal over de uitgekomen doelman Fabri.

Talisca vijzelde zijn indrukwekkende statistiek na rust nog verder op. De aanvallende middenvelder torende bij de tweede paal uit boven zijn bewakers en knikte een voorzet van Adriano hard binnen. Met die stand stevende de wedstrijd af op een verlenging. Lacazette faalde één-op-één met Fabri en dus most er inderdaad verlengd worden. In de verlenging hielp Talisca een gigantische kans om zeep. Penalty's moesten vervolgens uitkomst bieden. Ryan Babel maakte de eerste en vervolgens duurde het lang voordat er weer werd gemist. Strafschoppen dertien en veertien werden om zeep geholpen, waarna Mitrovic miste en Gonalons profiteerde.