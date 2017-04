Blessure Zlatan vormt voor United smet op bereiken van halve finales

Manchester United heeft zich donderdagavond bij de laatste vier van het toernooi om de Europa League geschaard. Het team van José Mourinho had in eigen huis een verlenging nodig om Anderlecht van zich af te schudden. Na negentig minuten stond er opnieuw een 1-1 stand op het scorebord, net als een week eerder in Brussel. In de verlenging zorgde Marcus Rashford voor de winnende en verdiende 2-1.

In de eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd, al had Manchester United meer balbezit en meer schoten op het doel van Rubén. De ploeg van Mourinho leek op rozen te zitten toen na tien minuten al het scorebord in beweging kwam. Mkhitaryan ontving de bal van Marcus Rashford en verschalkte Rubén in de korte hoek: het was voor de Armeniër alweer zijn vijfde goal in zijn laatste zes Europese duels als Mancunian.

Anderlecht maakte twintig minuten later echter het belangrijke uitdoelpunt op Old Trafford. Een van richting veranderde inzet van Youri Tielemans raakte het aluminium, waarna Lukas Teodorczyk net voldoende deed om de bal bij Sofiane Hanni te krijgen. Laatstgenoemde schoot het leer van dichtbij achter Sergio Romero. Dat was niet de enige domper voor Manchester United voor rust: Marcos Rojo kon niet verder door klachten aan zijn knie en werd na 23 minuten vervangen door Daley Blind.

De openingsfase van de tweede helft mocht er zijn: Antonio Valencia voorkwam dat Teodorczyk iets kon halen uit een één-tegen-éen-situatie met Romero, terwijl Jesse Lingard voorbereidend werk van Luke Shaw niet kon afronden. Het spel ging daarna over en weer, maar het meeste gevaar kwam van Manchester United. Rashford liet een grote kans onbenut en ook Zlatan slaagde er niet in om Rubén te verschalken. De doelman van de Brusselaars keerde van dichtbij een inzet van de Zweed.

Ook in de slotfase van de reguliere speeltijd had het team van Mourinho volop kansen om een verlenging te voorkomen. Pogba miste van enkele meters afstand, een volley van Zlatan miste zijn doel volledig en een doelpunt van Rashford werd onterecht wegens buitenspel afgekeurd. In de extra tijd haakte ook Zlatan geblesseerd af. De aanvaller kwam verkeerd terecht na een kopduel, waarbij zijn knie een flinke klap kreeg. De clubtopscorer moest zich laten vervangen door Anthony Martial.

Zónder de aanwezigheid van Zlatan slaagde Manchester United er toch in om in de verlenging een toegangsbewijs voor de halve finales te pakken. Rashford maakte ruimte vrij voor een schot, na voorbereidend werk van Marouane Fellaini, en schoot de verdiende 2-1 tegen de touwen. Anderlecht had daarna nog uitzicht op de 2-2, vooral via Frank Acheampong, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.