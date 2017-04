Celta de Vigo houdt stand en schrijft geschiedenis op Belgische bodem

Celta de Vigo heeft zich donderdagavond voor de halve finales van de Europa League geplaatst. Het team van Eduardo Berizzo was een week geleden met 3-2 te sterk voor Racing Genk en hield op Belgische bodem goed stand. De ploeg van Albert Stuivenberg kwam in het weerzien niet verder dan een 1-1 gelijkspel en zodoende scharen de Spanjaarden zich bij de laatste vier.

Celta had aanvankelijk moeite om in de wedstrijd te komen. Vanaf het moment dat Pione Sisto beter in de wedstrijd kwam, slaagde het team van Berizzo erin om met gevaar het doelgebied van Mathew Ryan te bereiken. Claudio Beauvue, de man die in de 41e minuut de geblesseerde John Guidetti verving, had de beste mogelijkheid voor rust, maar Ryan was attent. Een kopbal van Mbwana Samatta was het grootste gevaar van Genk.

Na rust had Genk meer balbezit, maar het was Celta dat na dik zestig minuten de leiding nam. Ryan had geen antwoord op een hoge en harde inzet van Sisto: 0-1. De vreugde was van korte duur: drie minuten later ontfutselde Leandro Tussaud Gustavo Cabral de bal en schoot hij het leer in de verre hoek langs Sergio Álvarez. Met de dubbele inbreng van Siebe Schrijvers en Jean-Paul Boëtius probeerde Genk nog een tweede treffer te forceren, maar Celta hield stand en bereikte voor de eerste keer de laatste vier van een Europees toernooi.