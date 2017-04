‘Raiola stelt Juventus gerust met belofte over vermeend Ajax-doelwit’

Juventus werkt achter de schermen hard aan het eerste profcontract voor Moise Kean. De zeventienjarige aanvaller mag pas na zijn achttiende verjaardag, op 28 februari 2018, zijn handtekening zetten, maar volgens Mediaset is directeur Giuseppe Marotta bezig om ervoor te zorgen dat Kean niet tussentijds overstapt naar een andere club.

Het toptalent wordt volgens Italiaanse media begeerd door clubs als Ajax, Arsenal, OGC Nice, Manchester City en Chelsea. Vorige maand schreef Goal dat zaakwaarnemer Mino Raiola zijn piepjonge cliënt tijdelijk onder wil brengen bij Ajax. In Amsterdam zou Kean meer kans maken op speelminuten. Een permanent vertrek is echter geen optie: Raiola zou Juventus hebben beloofd dat Kean onder geen beding definitief zal transfereren voor zijn achttiende verjaardag.

De spits, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, heeft in Turijn te maken met concurrentie van spelers als Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín en Mario Mandzukic. Daardoor kwam hij dit seizoen slechts tot negen minuten in de Serie A, verspreid over twee optredens. Juventus is desondanks heilig overtuigd van zijn kwaliteiten. Kean werd dit seizoen de eerste speler uit het jaar 2000 die zijn opwachting maakte in de Serie A en de Champions League. Bij de Primavera, het jeugdteam van Juventus, was hij in twaalf duels goed voor negen doelpunten en vijf assists.