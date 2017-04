Rutten onder de indruk van Ajax: ‘Dat is een groot verschil met Feyenoord’

Fred Rutten is onder de indruk van de selectie die Peter Bosz tot zijn beschikking heeft bij Ajax. In tegenstelling tot koploper Feyenoord is Ajax in staat om het gemis van basisspelers adequaat op te vangen, merkt Rutten op. De voormalig trainer van Feyenoord is bovendien te spreken over de ontwikkeling van basisklant Davinson Sánchez.

Rutten noemt het 'heel knap' hoe snel de Colombiaan zich heeft aangepast na zijn komst in de zomer van 2016. Er zijn maar weinig Zuid-Amerikanen die hetzelfde presteerden, stelt Rutten in ELF Voetbal. "Die hadden allemaal tijd nodig. Ik heb het zelf meegemaakt met Douglas bij FC Twente, die moest eerst een halfjaar wennen. Maar Sánchez staat er gewoon al heel het jaar. Die zal zich nog wel ontwikkelen, maar is nu al onwijs goed."

Volgens de clubloze oefenmeester heeft Ajax sowieso een 'heel brede' selectie. "Ze kunnen zo drie of vier spelers missen, maar toch gelijkwaardige vervangers inzetten. Dat is een groot verschil met Feyenoord", oordeelt Rutten. Donderdagavond verdedigt Ajax op bezoek bij Schalke 04 een 2-0 voorsprong in de kwartfinale van de Europa League. Afgezien van de absentie van Jaïro Riedewald en Daley Sinkgraven beschikt Bosz over een fitte selectie.