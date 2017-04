‘Schalke is nóg groter dan Feyenoord, hun aanhang is onbeschrijfbaar’

Ajax hoopt zich donderdagavond na de 2-0 zege in de heenwedstrijd definitief te ontdoen van Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. Fred Rutten was als trainer werkzaam voor de Duitse volksclub en stelt dat de hunkering naar succes enorm is bij die Königsblauen.

De oefenmeester trekt in gesprek met ELF Voetbal de parallel met Feyenoord, dat in de Eredivisie dicht bij zijn eerste landstitel sinds 1999 is. "Schalke is nóg groter", beweert Rutten, die in het verleden tevens de scepter zwaaide bij Feyenoord. "Ze hebben een aanhang, die is onbeschrijfbaar. Bij Feyenoord zitten op de open dag veertigduizend mensen, maar in Gelsenkirchen zitten er honderdduizend. Dat is het verschil."

Rutten verwacht dat Ajax donderdag tegenover een getergd Schalke zal staan. "Als ze thuis spelen is het heel anders", geeft de coach aan. "Maar wat Schalke mist is scorend vermogen. In het verleden scoorde Klaas-Jan Huntelaar aan de lopende band, nu Klaas-Jan niet speelt ontbreekt dat er aan. Van buitenaf vind ik het moeilijk bepalen of het terecht is dat hij niet speelt."