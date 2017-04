Schalke gewaarschuwd voor Ajacied: ‘Ik ben wel in vorm ja’

Ajax heeft donderdagavond een uitgelezen mogelijkheid om zich voor het eerst sinds twintig jaar te plaatsen voor de halve finales van een Europees toernooi. De Amsterdammers verdedigen in Gelsenkirchen een 2-0 voorsprong tegen Schalke 04 in de Europa League. Middenvelder Hakim Ziyech is zich bewust van de impact die eventuele plaatsing met zich mee zou brengen.

"Het zou heel bijzonder zijn als we het halen. Voor ons als jonge groep is dat een mooie ervaring en een geweldige prestatie", vertelt Ziyech op de officiële website van Ajax. Het elftal van Peter Bosz staat voor een cruciale fase met later deze week ook nog de uitwedstrijd in de competitie tegen PSV op het programma. "De beslissingen gaan vallen. Ik vind het wel spannend en leuk. Het geeft je toch een extra boost. Ik haal er wel motivatie uit", geeft de spelmaker aan.

Ziyech erkent de laatste weken in goeden doen te zijn. "Ik zit er de laatste wedstrijden goed in en ben wel in vorm ja. Het gaat met de week beter. We zullen zien hoe ik dat in deze return een vervolg ga geven", vervolgt de Marokkaans international, die donderdag een agressief Schalke verwacht, maar vooral uit wenst te gaan van eigen kracht. "We moeten gewoon zorgen dat we scoren. Dan wordt het voor hun heel lastig."