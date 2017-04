Rijkaard en Ten Cate getipt: ‘Ze kunnen met jonge spelers werken’

Khalid Boulahrouz speelde tussen 2004 en 2012 35 interlands voor het Nederlands elftal en won met Oranje onder meer een zilveren medaille op het WK van 2010. In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach denkt de oud-international aan Frank Rijkaard en Henk ten Cate.

Oranje ontbrak op het laatste EK en dreigt ook het WK van 2018 in Rusland aan zich voorbij te moeten laten gaan. "Het is een feit dat we momenteel niet in goeden doen zijn. We waren het gewend om mee te doen in de top en overwinning na overwinning te boeken, maar momenteel gaan we door een lastige periode", zegt Boulahrouz bij een bezoek aan de Indonesische supportersvereniging van Oranje.

"Dat heeft een aantal redenen: toewijding, kwaliteit en ik denk ook passie. We hebben ook een goede coach nodig, iemand die het spel kan lezen en de ervaring heeft om iets moois te creëren", vervolgt Boulahrouz, die zijn voorkeur uitspreekt voor een duo bestaande uit Rijkaard en Ten Cate. "Zij hebben samengewerkt bij Barcelona en weten beiden hoe het is om met jonge spelers te werken."