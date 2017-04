‘NEC-fans gooien olie op het vuur met pijnlijke ‘Der Untergang’-poster’

NEC gaat door een vormcrisis die zijn weerga niet kent en staat met nog slechts drie duels op het programma op een zeventiende plaats in de Eredivisie. In aanloop naar de cruciale degradatiekraker met Excelsior van komend weekeinde is er met een bewerkte poster van Der Untergang nog maar wat extra olie op het uur gegooid.

Op de poster is een centrale rol weggelegd voor trainer Peter Hyballa. Daarnaast maken ook verdedigers Dario Dumic en Lorenzo Burnet en middenvelders Janio Bikel en Gregor Breinburg hun opwachting in de fictieve film.

De Gelderlander claimt dat de poster gemaakt is door een deel van de NEC-aanhang. Afgelopen weekend haalde een deel van de supporters van de Nijmeegse club na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Twente (3-0) al verhaal bij Hyballa.