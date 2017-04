Eredivisie vindt nieuwe hoofdsponsor: ‘Een veelbelovende toekomst’

KPN is vanaf komend seizoen weer hoofdsponsor van de Eredivisie. In samenwerking met Maatschappelijk Partner VriendenLoterij wordt het telecombedrijf de belangrijkste partner van de vaderlandse competitie. KPN was al official partner van de Eredivisie, een samenwerkingsverband dat met vier jaar is uitgebreid.

De Eredivisie zal niet de naam gaan dragen van KPN. “Voetbal zit in de harten van veel Nederlanders. Als supporter van het nationale clubvoetbal gaan wij de komende jaren een positieve bijdrage aan deze sport leveren”, laat KPN in een reactie weten.

Het is niet voor het eerst dat KPN zich als hoofdsponsor van de Eredivisie verbindt. Dat was tussen 1990 en 2002 ook al het geval. “KPN en de eredivisie hebben een heden, verleden en met deze stap vooral ook een veelbelovende toekomst met elkaar'', aldus Alex Tielbeke, commercieel directeur van de Eredivisie.