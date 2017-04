Hels karwei Ajax voorzien: ‘Die ellende nemen ze mee naar Eindhoven’

Ajax staat voor cruciale wedstrijden. Donderdagavond wacht de return tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League, waarna de Amsterdammers zondagmiddag in de Eredivisie op bezoek gaan bij PSV. Om nog enige kans te maken op de landstitel, volstaat alleen een overwinning in Eindhoven. Aad de Mos voorziet een hels karwei voor Ajax.

Ajax is met een 2-0 voorsprong naar Gelsenkirchen afgereisd en heeft de halve finale in zicht. "Dit is echt geen uitgemaakte zaak voor Ajax, hoor. Dat iedereen denkt dat Ajax wel even wint, is de valkuil", vertelt de oud-trainer aan Voetbal International. "Ze spelen eerst tegen Schalke en in de thuiswedstrijd zijn ze vergeten de derde goal te maken. Nu krijgen ze het nog heel moeilijk, het blijven Duitsers, hè."

Na de kwartfinale in Duitsland staat drie dagen later al de topper tegen PSV op het programma. "Die ellende neemt Ajax mee naar Eindhoven", vervolgt De Mos. "PSV krijgt last met alles en iedereen als ze deze wedstrijd ook nog eens verliezen, ze zullen dus volle bak gaan. Ajax zal het spel maken en PSV kan juist heel goed vanuit de tegenstander spelen. Feyenoord kon na komend weekend weleens de lachende derde zijn."