Twijfel over nieuw Ajax-contract: ‘Je kijkt toch wat anderen doen’

Joël Veltman kan zijn contract bij Ajax verlengen, maar hij twijfelt. De club deed hem een nieuw voorstel, welke hij in beraad heeft. De Oranje-international laat zijn sportieve toekomst mogelijk afhangen van keuzes van ploeggenoten. De huidige verbintenis van Veltman bij Ajax loopt af in de zomer van 2018. "Je kijkt toch ook wat andere spelers doen", zegt Veltman tegenover het Parool.

Veltman brak door bij Ajax als centrumverdediger en is vandaag de dag rechtsback van beroep. Hij speelde Kenny Tete uit de basis. "Dat is nu mijn plek”, aldus Veltman, die in Oranje eveneens op die positie in actie kwam. “In het verleden kwam het bij Ajax vaker voor dat een back na verloop van tijd in het centrum van de verdediging terechtkwam, maar bij mij is het andersom gegaan. Ik waardeer de rol die ik heb. Ik ben een teamspeler. Ik val niet heel erg op, maar ik doe wel dingen die belangrijk zijn."

Ajax maakt onder trainer Peter Bosz met name na de winterstop een sterke indruk. Veltman erkent dat de huidige speelwijze veel energie kost, maar het een hoop vertrouwen geeft. "Als we tegen Feyenoord, FC Kopenhagen en Schalke 04 zó overtuigend spelen én winnen, geeft dat een enorme boost. Dan ben je bijna blij dat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen."