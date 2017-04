‘Wenger liet gouden kans liggen om Kanté en Lemar naar Arsenal te halen’

Arsène Wenger heeft in 2015 een gouden kans laten liggen om N’Golo Kanté en Thomas Lemar naar Arsenal te halen, zo meldt The Sun. Voor vijftien miljoen euro hadden the Gunners het tweetal over kunnen nemen van SM Caen. Wenger besloot om het aanbod te laten lopen.

Uiteindelijk ging Kanté voor 6,7 miljoen euro naar Leicester City, terwijl Lemar voor 2,4 miljoen euro naar AS Monaco vertrok. “We kennen allemaal het verhaal. Twee jaar geleden had Wenger Lemar en Kanté voor vijftien miljoen euro kunnen halen”, zegt Gilles Favard, kenner van het Franse voetbal, tegenover The Sun.

Afgelopen zomer waagde Wenger wel een concrete poging om Kanté binnen te halen. De Franse middenvelder koos echter voor Chelsea, dat een kleine 36 miljoen euro neertelde. Lemar maakt inmiddels furore bij AS Monaco en zal de Monegasken tientallen miljoen op gaan leveren. Barcelona en Atlético Madrid hebben de vleugelaanvaller al op korrel.