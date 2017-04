'Hij past qua manier van spelen bij PSV, want zo'n stap zou het beste zijn'

Sofyan Amrabat ontwikkelt zich bij FC Utrecht stormachtig en maakt dit seizoen indruk in het elftal van Erik ten Hag. De twintigjarige middenvelder heeft in de Domstad Bart Ramselaar doen vergeten. Ploeggenoot Nacer Barazite is onder de indruk van Amrabat en dicht hem een grote toekomst toe.

Barazite denkt dat Amrabat alles in zich heeft om ‘de absolute wereldtop te halen’. “Hoewel iedereen zijn kwaliteiten kende, is de snelheid waarmee hij stappen maakt wel verbazend. Hij is misschien wel beter dan Bart Ramselaar”, zegt Barazite tegenover het Algemeen Dagblad. “Souf is in alles een moderne middenvelder. Hij heeft power, is effectief, heeft duelkracht, een goede passtechniek, plus loopvermogen.”

Ook analist en oud-voetballer John de Wolf is te spreken over Amrabat. “Tegen Twente was hij grandioos. In De Kuip deed hij het ook prima. Dat geef ik je te doen. Voor 45.000 fans, in die ambiance, je hoofd boven water houden en ook nog eens goed spelen, is knap. Het is een mooie speler. Box-to-box is hij heel sterk. Fysiek ziet het er prima uit. Natuurlijk gaat de vraag komen of het wijs is om deze zomer al voor een transfer te gaan”, zegt De Wolf, die denkt Amrabat de volgende is die vertrekt bij FC Utrecht. “Hij past qua manier van spelen bij PSV, want zo'n stap zou het beste zijn.”