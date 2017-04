‘Als je een team als Barcelona ontmoet, verwacht je één of twee tegengoals’

Gianluigi Buffon hield woensdagavond in Camp Nou zijn doel schoon en zag Juventus met 0-0 gelijkspelen tegen Barcelona. Door de remise gaan de Italianen in de koker voor de loting voor de halve finales van de Champions League. De 39-jarige doelman had niet verwacht dat hij in 180 minuten voetbal tegen Barcelona geen doelpunt om zijn oren zou krijgen.

“We hadden een goede uitgangspositie na de 3-0 overwinning vorige week. Maar ik had niet gedacht dat we de nul zouden houden tegen Barcelona. Als je een team met zulke aanvallende kwaliteiten ontmoet, verwacht je altijd één of twee doelpunten tegen te krijgen”, zegt Buffon tegenover Mediaset. “Het feit dat we in 180 minuten voetbal geen tegendoelpunt hebben gekregen tegen Barcelona, zegt dat we heel solide zijn.”

“Ons groeiproces is enkele jaren geleden gestart en moet door blijven gaan”, vervolgt de Italiaanse sluitpost. “Los van onze vastberadenheid, wat bij de Juventus-identiteit hoort, gaan we ook steeds meer ‘Europees’ druk zetten. We laten zien dat we aanvallend gevaarlijk zijn en kunnen de wedstrijd controleren. Als we dat doorbouwen en blijven ontwikkelen, kunnen we een heel groot team worden.”

Dani Alves schakelde met Juventus zijn oude club uit. “Het is anders, een raar gevoel. Ik heb hier een verleden en dan kom je terug als tegenstander. Je moet het sentimentele deel laten rusten als je in andere kleuren speelt”, zegt Alves in gesprek met de Italiaanse pers. “Geen doelpunt tegen krijgen tegen MSN, tegen dit team, is erg lastig. We hebben op een slimme manier tegen Barcelona gespeeld en ik ben blij dat wij vrijdag de koker in gaan.”