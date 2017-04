‘PSV-Ajax kent weer een andere druk en is meestal bepalend voor de titel’

Tijdens zijn actieve carrière speelde Gerald Vanenburg voor zowel Ajax als PSV. Komende zondag staat de ontmoeting tussen zijn oude clubs op het programma in Eindhoven. Vanenburg denkt dat de sleutel voor de Amsterdammers in het Phillips Stadion weleens op de vleugels kan liggen.

“Ajax heeft met Kluivert en Younes twee rasvoetballers, spelers naar wie iedereen graag kijkt. Het probleem van PSV is dat ze niet constant zijn. Ze kunnen tegen elke ploeg punten laten liggen, blijkt dit jaar”, zegt de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn van oudsher altijd al beladen. Maar Ajax-PSV of PSV-Ajax kent weer een andere druk en is meestal bepalend voor het kampioenschap.”

Inmiddels is Vanenburg zelf al een tijdje verdwenen uit de voetbalwereld. In 2008 vertrok hij bij FC Eindhoven en voorlopig was dat zijn laatste klus als hoofdtrainer. “Je moet een aantal jaren de tijd en ruime krijgen en dat gebeurt in de praktijk niet. In een paar jaar kun je met goed beleid ook bij zo'n club promotie afdwingen. Ik werd er toen in ieder geval niet vrolijk van”, stelt Vanenburg. “Ik sluit nooit iets uit, wie weet komt er ooit nog wat. Al hoef ik geen bondscoach te worden.”