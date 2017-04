Chinese deur wagenwijd open voor Diego Costa: ‘We werken aan een deal’

Diego Costa leek in januari op weg naar China, maar bleef uiteindelijk bij Chelsea. Naar verluidt zitten nog altijd verschillende Chinese clubs achter de Spaans international aan. Tianjin Quanjian maakt er bij monde van eigenaar Shu Yuhui geen geheim van de 28-jarige spits aan te willen trekken. Na dit seizoen gaat de steenrijke Chinese club opnieuw proberen om hem weg te lokken uit Londen.

De Daily Mirror meldt donderdag dat Diego Costa bij Tianjin Quanjian liefst 775.000 euro per week kan gaan verdienen. “Het enige wat ik er over kan zeggen is dat we nog steeds werken aan een deal”, laat de clubeigenaar weten aan Sina Sports. De Spaanse goaltjesdief is niet de enige grote naam die Tianjin Quanjian naar de Chinese Super League wil halen. “We hebben al contact gezocht met verschillende spelers.”

Naar verwachting zullen komende zomer opnieuw verschillende grote namen Europa verlaten voor de Chinese competitie. “We stellen hoge eisen aan buitenlandse aankopen. Dat soort spelers geeft vaak de voorkeur aan clubs als Bayern München en Real Madrid”, aldus Yuhui. “We wachten rustig af welke spelers onze kant op komen in juni.”