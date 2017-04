Gestopte ‘Kannibaal’ denkt aan rentree: ‘Indonesië, China, India of Japan’

Khalid Boulahrouz wil zijn rentree maken als profvoetballer. De oud-international van Oranje zette in februari vorig jaar een punt achter zijn carrière, maar daar lijkt hij nu op terug te komen. Bij een bezoek aan de Indonesische supportersvereniging van Oranje, heeft de Kannibaal aangegeven open te staan voor een nieuwe uitdaging.

Boulahrouz bezoekt momenteel Indonesië, waar hij in Jepara gast-trainer is van het vrouwenteam van Persijap Jepare uit de tweede divisie. Woensdag had hij een ontmoeting met de Indonesische supportersgroep en gaf daar tegenover de aanwezige media aan open te staan voor een nieuwe uitdaging. “Ik stop nooit met voetballen, want ik ben altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging”, aldus Boulahrouz. “Die uitdaging kan hier in Indonesië liggen, of in China, India of zelfs Japan.”

De 35-jarige Boulahrouz debuteerde in 2002 voor RKC Waalwijk en speelde achtereenvolgens voor Hamburger SV, Chelsea, Sevilla, VfB Stuttgart, Sporting Portugal, Bröndby en Feyenoord. Toen zijn contract bij Feyenoord niet verlengd werd en hij geen nieuwe club kon vinden, besloot de 35-voudig international op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan te zetten.