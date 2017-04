Anastasiou krijgt aanbod uit België: ‘Moet hierover goed nadenken’

In de laatste drie competitiewedstrijden moet Roda JC Kerkrade alles op alles zetten om directe handhaving in de Eredivisie te realiseren. De ploeg van trainer Yannis Anastasiou heeft een voorsprong van twee punten op de gevarenzone. Of de Griek volgend seizoen nog aan het roer staat in Kerkrade, is voorlopig nog onduidelijk.

Anastasiou is bij Roda in het bezit van een aflopende verbintenis. In april heeft de club die formeel opgezegd en voorlopig is er nog geen toenadering gezocht om het contract te verlengen. Het is geen geheim dat men binnen de club twijfelt aan de capaciteiten van de Griek. Het Belgische KV Kortrijk wil Anastasiou wel graag voor de groep hebben en heeft hem gepolst om volgend seizoen trainer te worden in het zuiden van België.

“Het is allemaal nog niet duidelijk. Ik moet hierover goed nadenken en dan een antwoord geven. Bovendien heeft Kortrijk me verteld dat ze ook nog met andere kandidaten praten”, zegt Anastasiou in gesprek met De Limburger. “Ik wil me eerst en vooral richten op het behouden van Roda JC voor de Eredivisie. Zondag spelen we een heel belangrijke wedstrijd in en tegen Utrecht. Daar richt ik nu al mijn energie op.”