‘Niemand kon mij als voetballer eronder krijgen, dat gebeurt ook nu niet’

Fernando Ricksen blijft strijdbaar. De oud-verdediger kreeg drie jaar geleden te horen dat hij de ongeneeslijke spier- en zenuwziekte ALS heeft en dat hij nog maar een maand of vier te leven had. Hoewel het steeds slechter gaat met de veertigjarige Ricksen, geeft hij niet op.

“Niemand kon mij als voetballer eronder krijgen, dat gebeurt nu ook niet”, aldus Ricksen. De twaalfvoudig international van het Nederlands elftal liet zich voor de documentaire ‘Fernando Ricksen - De Finale Strijd’ acht maanden lang volgen: “Ik wil laten zien wat deze rotziekte met je doet. Door er bekendheid aan te geven, hoop ik dat er eerder een medicijn komt”, vertelt hij.

Ricksen, die voor onder meer AZ, Rangers FC en Zenit Sint-Petersburg speelde, vindt zijn steun bij zijn vrouw Veronika, dochter Isabella en zijn beste vriend Victor Morgan. Soms trekt hij zich terug in Glasgow en aldaar wordt hij dan verzorgd door Morgan. “Je ziet dat hij van binnen pijn heeft, maar we maken er het beste van”, aldus de kameraad van Ricksen in de documentaire.