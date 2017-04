RBC Roosendaal stuurt zevenjarig jeugdspelertje weg na wangedrag ouders

RBC Roosendaal heeft een zevenjarige jeugdspeler geroyeerd, zo meldt BN/De Stem. De reden hiervoor is dat zijn ouders zich meerdere malen hebben misdragen langs de lijn. Ondanks diverse waarschuwingen bleven de ouders zich roeren, waardoor RBC besloten heeft om de jongen weg te sturen.

Na een blessure was de jongen op de reservebank beland. Zijn moeder vond dat ze daar geen contributie voor betaalde en was niet blij met de reserverol van haar zoon. Tegenover de krant erkent ze dat ze haar emoties beter onder controle had moeten houden. Ze betreurt dat haar kind nu de dupe is. Een vertrouwenspersoon van RBC sprak met de moeder en maakte de afspraak dat ze voorlopig niet meer langs de lijn zou verschijnen.

Omdat zij zich hier niet aan heeft gehouden, heeft RBC besloten om de jongen weg te sturen. Hij speelde sinds dit seizoen in de jeugdopleiding van de Brabantse club. Zijn moeder had dit seizoen al meerdere aanvaringen gehad bij de club, onder meer met de teammanager over het wassen van de kleding. Het bestuur zou meerdere keren met de ouders gesproken hebben, maar zij hielden zich niet aan de gemaakte afspraken.