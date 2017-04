Klaassen wordt geprezen: ‘Hij is de beste speler van de Eredivisie’

Ajax neemt het donderdagavond op tegen Schalke 04 en Davy Klaassen krijgt dan opnieuw de kans om zich in de kijker te spelen bij andere clubs. De aanvallende middenvelder is aan een sterk seizoen bezig en commentator Arno Vermeulen verwacht dat de aanvoerder in de zomer een stap hogerop maakt.

Een transfer voor de 24-jarige Klaassen ligt volgens Vermeulen ‘voor de hand’: “Er zullen zeker geïnteresseerde clubs zijn als je kijkt naar zijn cijfers. Maar de kracht van Klaassen ligt niet alleen in het maken van doelpunten. Hij is een complete middenvelder, die verdedigend zijn mannetje staat en ook nog scoort. Daar zijn alle clubs naar op zoek.”

Dit zijn de cijfers van Davy Klaassen van dit seizoen.

Collega-analyticus Erik Meijer is het met Vermeulen eens en stelt vast dat Klaassen tegen Schalke ‘zijn visitekaartje’ reeds heeft afgegeven. Hij noemt de international van het Nederlands elftal in gesprek met de NOS ‘de beste speler van de Eredivisie’: “Qua loopvermogen en werklust past hij hier (Bundesliga, red.) heel goed.”

De Premier League zou in de ogen van de oud-aanvaller ook geen verkeerde stap zijn: “Bij Everton zou hij heel veel kunnen toevoegen. En Ronald Koeman wil deze zomer flink investeren en krijgt die mogelijkheden ook. Spelen in Liverpool kan ik hem zeker aanraden, al is mijn hart meer rood dan blauw natuurlijk.”

Klaassen was dit seizoen overigens al goed voor 22 Eredivisie-doelpunten- en assists (dertien treffers en negen assists). Dat is een persoonlijk record en Klaassen kan bovendien de eerste Nederlander worden met dubbele cijfers qua goals en assists in een Eredivisie-seizoen voor Ajax sinds Andy van der Meijde in 2002/03.