‘Fonkelnieuwe Amerikaanse club biedt Ibrahimovic ‘huge contract’ aan’

Het Amerikaanse Fox Deportes meldde twee weken geleden dat Zlatan Ibrahimovic na dit seizoen naar Los Angeles Galaxy vertrekt, maar zowel de club uit de Major League Soccer als Manchester United heeft die deal niet bevestigd. Nu schijnt ook een andere ploeg uit Los Angeles voor Ibrahimovic te willen gaan.

Britse media verzekeren dat de 35-jarige Zweed een huge contract aangeboden krijgt door Los Angeles FC, dat in maart 2018 debuteert in de Major League Soccer. The Wings zouden bereid zijn om Ibrahimovic een jaarsalaris van zes miljoen euro aan te bieden én zouden hem in de eerste seizoenshelft terug willen verhuren aan Man United.

Het is de vraag of Los Angeles FC méér kans maakt op de komst van Ibrahimovic dan zijn stadsgenoot, want Galaxy zou Ibrahimovic eveneens een jaarsalaris van zo’n zes miljoen willen betalen. Door premies en sponsorinkomsten zou het jaarlijkse inkomen van de spits bovendien de grens van 37 miljoen passeren, zo meldde Fox eerder.

“Ik ben 35 en er moeten veel dingen goed zitten voor ik verleng”, vertelde Ibrahimovic onlangs aan MUTV. “Het is niet zo dat ik twintig ben en nog veel jaren te gaan heb. Waarschijnlijk heb nog maximaal drie jaar, dus mijn keuze hangt af van wat de club wil (...) We zijn in gesprek, er is geen nieuws. Het zijn nog gesprekken en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Er is nog niks zeker.” Ibrahimovic’ contract loopt na dit seizoen af.