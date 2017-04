PSV’er sluit transfer niet uit: ‘Iedereen heeft ambities, ik ook’

Jeroen Zoet is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van PSV. De doelman heeft nog een contract tot de zomer van 2019, maar erkent dat een transfer tot de mogelijkheden behoort. “Iedereen heeft ambities, ik ook”, aldus de international van het Nederlands elftal in een interview met FOX Sports.

“Dat heb ik ook al eerder uitgesproken. Voor mij is het nu het belangrijkste om het seizoen goed af te maken. Ik sluit niets uit, maar dat moet je in het voetbal sowieso nooit doen”, aldus de 26-jarige Zoet, die benadrukt dat hij zich vorlopig gewoon op PSV richt. De Eindhovenaren treffen dit seizoen nog Ajax, FC Groningen en PEC Zwolle.

Zoet, die zes interlands achter zijn naam heeft staan, maakte op zijn zeventiende de overstap van het toenmalige BV Veendam naar PSV en werd later nog verhuurd aan RKC Waalwijk. Hij heeft inmiddels 155 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV achter zijn naam staan en daarin incasseerde hij 156 doelpunten.

Zoet behaalde als PSV’er in totaal 59 clean sheets en zal hopen dat hij ook komende zondag tegen Ajax zijn doel schoon houdt. Dat zal gezien de statistieken niet makkelijk worden, want de huidige nummer drie van de Eredivisie won slechts drie van de laatste veertien Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax en wist in tien van de laatste elf ontmoetingen niet de nul te houden.