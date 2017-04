Amsterdam weigert eventuele halve finale van Ajax op 4 mei

Ajax staat door de 2-0 overwinning in Amsterdam met één been in de halve finale van de Europa League en hoopt het karwei donderdagavond af te maken in Gelsenkirchen. Als Ajax zich bij de laatste vier schaart, dan vormt dat mogelijk wel een probleem voor de Europese voetbalbond UEFA.

De eerste wedstrijd in de halve finale wordt namelijk op 4 mei afgewerkt, maar burgemeester Eberhard van der Laan wil niet dat er met Dodenherdenking gevoetbald wordt in zijn stad. De UEFA zal hier voor de loting van vrijdag, om 13.00 uur, dus een oplossing voor moeten vinden. Een optie is om Ajax het eerste duel uit te laten spelen.

“Maar het is de vraag of de UEFA de Amsterdammers dat voordeel op voorhand wil geven. Een andere mogelijkheid is dat de wedstrijd een dag eerder, op een vroeger tijdstip dan de Champions League, wordt gespeeld áls Ajax eerst thuis zou loten”, schrijft De Telegraaf. Ajax heeft in een reactie laten weten eerst het resultaat van de return tegen Schalke af te wachten.