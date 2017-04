Younes wil verlengen: ‘Ik wil de Duitse Sjaak Swart worden bij Ajax’

Amin Younes ligt bij Ajax nog tot de zomer van 2018 vast, maar die verbintenis kan door een eenzijdige optie met een jaar verlengd worden door de Amsterdammers. De Duitser zou er geen problemen mee hebben om een jaar bij te tekenen, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

De 23-jarige Younes geeft aan dat hij ‘graag’ wil praten over een nieuwe arbeidsovereenkomst: “Heel graag, want ik weet dat ik hier nog een veel betere speler kan worden. De keuze om de optie te lichten, is aan Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) en de trainer (Peter Bosz, red.)”, klinkt het.

Younes voegt eraan toe dat hij niet zomaar wil vertrekken bij Ajax; hij denkt zelfs dat Ajax de club is waar hij het beste bij past. “Het is niet slim om ergens naartoe te gaan waar ze de lange bal hanteren en vechtvoetbal spelen. De Duitse Sjaak Swart, de Duitse Mister Ajax worden, moet mijn doel zijn.”

Younes kwam dit seizoen tot vijf doelpunten en twaalf assists in 43 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarnaast staat hij op 98 geslaagde dribbels in het huidige voetbaljaar. Sinds 2010/11 zijn er slechts twee spelers die meer dan honderd geslaagde dribbels ondernamen in één Eredivisie-seizoen: Oussama Assaidi in 2010/11 met 117 stuks en Memphis Depay in 2013/14 met 101 dribbels, zo rekende Opta uit.