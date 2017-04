Vanaf 2018/19 videoscheidsrechter bij alle Eredivisie-wedstrijden

Vanaf het seizoen 2018/19 zal er bij iedere wedstrijd in de Eredivisie gebruik worden gemaakt van een videoscheidsrechter, zo heeft Mike van der Roest aan de NOS laten weten. Hij is projectleider videoarbitrage van de KNVB.

In het huidige voetbaljaar werd de ‘videoref’ al ingezet bij duels in de KNVB-Beker en daar blijft het dus niet bij. “In het seizoen 2018/19 starten we in de Eredivisie bij alle wedstrijden met een videoscheidsrechter”, aldus Van der Roest. Dat nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen, want het was al bekend dat de KNVB daar plannen voor had.

“Het streven is om de videoscheidsrechters in het seizoen 2018/2019 in de Eredivisie te gaan toepassen”, zei Van der Roest in maart al. Bij dit systeem staat de scheidsrechter middels een heasdset in contact met een arbiter buiten het veld. De scheidsrechter kan bij twijfelachtige beslissingen de hulp inroepen van de videoref.