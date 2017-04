Unicum voor Barcelona onder Luis Enrique: ‘Ook dit is voetbal’

Barcelona slaagde er woensdagavond voor het eerst onder Luis Enrique niet in om een thuiswedstrijd in de Champions League te winnen. De Catalanen bleven tegen Juventus op een brilstand steken (0-0) en werden zodoende uitgeschakeld in de kwartfinale. De trainer legde zich na afloop neer bij de ‘nederlaag’.

“Ook dit is voetbal. We wilden een hoog tempo hanteren en veel pogingen op het doel lossen, maar we waren vanavond niet scherp genoeg in de laatste fase”, zei de Spanjaard voor de camera van Mediaset. “Het was verder een goede wedstrijd tussen twee uitstekende ploegen. Petje af voor Juventus.”

“Of Juventus de finale kan halen? Ze hebben een geweldige trainer, geweldige spelers en hebben verder alles om de Champions League te kunnen winnen. Dat gezegd hebbende, zijn er ook andere ploegen die in staat zijn om het toernooi te winnen”, aldus Luis Enrique.