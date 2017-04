Feest in kleedkamer van Juventus: ‘Iedereen moet ons nu vrezen!’

Juventus stond door de 3-0 zege in Turijn al met één been in de halve finale van de Champions League en kwam in de return in Barcelona nauwelijks in de problemen (0-0). Leonardo Bonucci concludeerde na afloop voor de camera van Mediaset dat de tactiek van Juventus uitstekende uitpakte in het Camp Nou.

“We wisten dat ze zouden komen en hoog zouden druk zetten, maar we hebben compact en verenigd verdedigd en we moeten ook Dani Alves en Mario Mandzukic bedanken omdat zij hun backs steevast onder druk hebben gezet”, aldus Bonucci. “Het was een prestatie van eenheid en solidariteit. We hebben vertrouwen in onszelf, want drie keer scoren tegen Barcelona en daarna ‘de nul’ houden toont aan dat we een uitstekende ploeg zijn. Nog twee stappen te gaan.”





Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 19 Apr 2017 om 2:06 PDT

“Dit Juventus verdient applaus voor de manier waarop wij iedere wedstrijd benaderen, of we nu tegen Barcelona spelen of Pescara. Dat is een nieuwe stap in ons ontwikkelingsproces. Iedere tegenstander moet Juventus nu gaan vrezen”, aldus Bonucci, die na afloop zijn shirtje wisselde met die van Lionel Messi. “Ik was blij dat ik het tenue kon krijgen van de beste speler van de wereld, dus het was een mooi moment. Mijn zoon zal er erg blij mee zijn, hoewel hij waarschijnlijk blijer is met het tenue van Andrea Belotti”, glimlachte Bonucci.

Paulo Dybala, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Barcelona, stond na afloop eveneens de verslaggever van Mediaset te woord. De aanvaller sprak van een ‘knappe prestatie’: “We wisten dat we solide moesten zijn. Het is niet makkelijk om over twee wedstrijden geen doelpunt tegen te krijgen tegen Barcelona. Messi? We hebben niet echt met elkaar gesproken. We hebben elkaar gedag gezegd, maar dat deden we ook bij alle andere spelers.” Juventus moet zich nu voorbereiden op de thuiswedstrijd tegen Genoa.