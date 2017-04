Mbappé wijst AS Monaco de weg naar halve finale Champions League

AS Monaco heeft zich bij de laatste vier van de Champions League geschaard. De Monegasken waren in Westfalen al met 2-3 te sterk geweest voor Borussia Dortmund en rekenden in de return met 3-1 af met de BVB. De Franse doelpunten in het Stade Louis II werden gemaakt door Kylian Mbappé, Radamel Falcao en Valère Germain.

Dortmund koesterde door de eerdere nederlaag nog maar een sprankje hoop op het bereiken van de volgende ronde, maar speelde woensdagavond al gauw een verloren wedstrijd in het Prinsdom. De eerste kans was wel voor Marco Reus, maar na drie minuten was het aan de andere kant raak. Benjamin Mendy schoot op de vuisten van Roman Bürki en Mbappé was er als de kippen bij om de rebound te verzilveren: 1-0. De tiener werd daarmee de jongste speler in de Champions League die vijf doelpunten heeft weten te maken in het toernooi. De bezoekers moesten door die vroege 1-0 drie keer scoren om nog door te kunnen gaan.

Marco Reus scoorde en is nu in zijn laatste vijftien Champions League-wedstrijden bij dertien doelpunten direct betrokken geweest.

Reus was na tien minuten dicht bij de gelijkmaker, maar hij besloot in het midden van het doel. Ook Falcao (kopbal) en Nuri Sahin (paal) zorgden daarna voor dreiging, maar het was uiteindelijk Falcao die na zeventien minuten het net wist te vinden. De Colombiaan kreeg te veel ruimte van Matthias Ginter en kon de voorzet van Thomas Lemar daardoor met het hoofd afronden. Dortmund reageerde aangeslagen en trainer Thomas Tuchel greep na een klein half uur spelen in: hij verving Erik Durm door Ousmane Dembélé. In de slotfase werd enkel Raphaël Guerreiro nog gevaarlijk, maar tot aan de rust bleef het bij 2-0.

In de tweede helft kregen de meegereisde supporters uit Duitsland toch weer enige hoop, want na drie minute maakte Reus de aansluitingstreffer. Monaco trachtte direct wat terug te doen en kreeg drie kansen achter elkaar, maar wist de 3-1 niet te maken. Tuchel moedigde zijn troepen vanaf de zijlijn fanatiek aan en zag dat zijn ploeg na rust veel beter voor de dag kwam dan ervoor, want Monaco werd vastgezet op de eigen helft, al leidde dat niet tot veel serieuze kansen. Na 65 minuten kreeg Monaco de kans om er alsnog 3-1 van te maken, maar Falcao stiftte oog in oog met Bürki over het doel.

Als Dortmund nog wat wilde, moest het in de laatste twintig minuten gebeuren. Die Borussen bleken echter niet in staat om het nog spannend te maken; Monaco hield relatief eenvoudig stand. De thuisploeg kreeg zelfs nog twee goede kansen op de 3-1: Bürki hield Mbappé met de vingertoppen van scoren af en later besloot ook Lemar op de Zwitserse goalie. Negen minuten voor tijd moest hij echter alsnog vissen: Germain stond 22 seconden op het veld toen hij na een van richting veranderde pass van Lemar wist te scoren. Dortmund drong daarna nog even aan, maar deed dat met de moed der wanhoop en wist dat een uitschakeling niet meer te voorkomen viel.