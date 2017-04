Barcelona kan kunststukje niet herhalen en struikelt in kwartfinale

Barcelona is woensdagavond gestrand in de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaarden hadden een wonder nodig tegen Juventus na de 3-0 nederlaag in Turijn, maar dat bleef uit: 0-0. Gianluigi Buffon kwam zelden in de problemen en blijft met Juventus in de race voor de eindzege. Vrijdag wordt duidelijk wie de opponent is in de halve finale.

Het maken van minstens drie doelpunten tegen Juventus leek een schier onmogelijke opgave, temeer omdat de Oude Dame in het volledige Champions League-seizoen slechts twee treffers had geïncasseerd. Barcelona putte echter moed uit de miraculeuze comeback tegen Paris Saint-Germain in de achtste finale en startte aanvallend in Camp Nou. In de eerste helft deelde Barcelona de lakens uit en beperkte Juventus zich tot de tegenaanval. Grote kansen leverde het overwicht desondanks niet op, voor rust. De ploeg van Luis Enrique kwam niet verder dan speldenprikjes.

Na achttien minuten zorgde Lionel Messi voor dreiging. De Argentijn kreeg de bal plots voor de voeten en schoot vanaf een meter of dertien rakelings langs het doel van Gianluigi Buffon; nog nooit wist Messi de keeper van Juventus te verschalken. De bezoekers hadden zich even daarvoor overigens ook gemeld: een volley van Gonzalo Higuaín vloog over. Toen Björn Kuipers na 45 minuten op zijn fluit blies, had Barcelona niet veel meer gecreëerd. Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci hielden de thuisploeg in bedwang. Ter Stegen moest wel ingrijpen, nadat Higuaín een pass van Miralem Pjanic verlengde.

Björn Kuipers deelde vier gele kaarten uit: twee voor beide teams.

Na de onderbreking zorgde Juan Cuadrado tot tweemaal toe bijna voor de definitieve beslissing. De Colombiaan stond eerst volledig vrij en schoof de bal voorlangs, om even later vanuit een lastige hoek het zijnet te treffen. Tussendoor mikte Messi over na een combinatie met Andrés Iniesta. Na 55 minuten deed Messi opnieuw van zich spreken. Ditmaal zeilde zijn afstandsschot maar net naast. Even daarna was de sterspeler via een vrije trap evenmin succesvol en ook een slippertje van Buffon werd niet door hem bestraft.

De kansen stapelden zich halverwege de tweede helft op voor Barcelona. Toch werd Buffon zelden echt op de proef gesteld. De doelman moest tien minuten voor tijd wel voorkomen dat Javier Mascherano zijn allereerste doelpunt zou maken voor Barcelona. Langzaamaan drong het besef door in Camp Nou dat een comeback er niet meer inzat en daarom kon Juventus het tempo enigszins uit de wedstrijd halen. Luis Enrique sluit zijn laatste seizoen bij Barcelona zodoende teleurstellend af in Europees verband.